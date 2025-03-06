Свердловскую область захватил микст вирусов гриппа

В Свердловской области третью неделю подряд растет заболеваемость ОРВИ – на 15% каждые семь дней. За минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 45,5 тысячи случаев, что выше многолетнего уровня на 25%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии