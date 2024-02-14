American Express запустил сотрудничество с Ottu

Ближневосточное подразделение американского платёжного сервиса American Express Middle East объявило своем соглашении с финтех-компанией Ottu (Кувейт)с целью предоставить держателям карт более удобные условия для покупок.
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