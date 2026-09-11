Медведев: Россия должна довести СВО до победного конца (ВИДЕО)

Россия должна довести до победного конца СВО, поставить точку, чтобы «потом никто не пискнул», заявил Медведев.
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Должна этого ждут все! Вопрос только в том .как себе те или иные слои представляют нашу победу!? Думаю сто для большинства это полная капитуляция салорейха на милость победителя! И даже здесь вопрос какой она будет!?