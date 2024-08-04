Ливни и грозы продолжатся в Петербурге с наступлением рабочей недели

Ненастная погода не желает покидать город Петра. Новая неделя начнется с осадков и молний в небе. По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» в понедельник, 5 августа, в Северной столице местами ожидаются ливни и грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
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