Минобороны: ПВО за ночь сбила 65 украинских БПЛА над регионами России Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большая часть сбита над Чёрным морем.