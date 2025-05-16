Минобороны: ПВО за ночь сбила 65 украинских БПЛА над регионами России Обломок сбитого дрона. Обложка © Пресс-служба штаба обороны ДНР Российские средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 65 украинских беспилотников над регионами РФ, большая часть сбита над Чёрным морем.
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