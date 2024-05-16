Форум депутатов начал работу в Иркутской области 16 мая

Сегодня, 16 мая, в Иркутской области начал работу форум депутатов. Он проходит в областном центре. В форуме принимают участие депутаты Заксобрания, представители правительства Иркутской области, главы городов и районов нашей области и депутаты муниципальных Дум.
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