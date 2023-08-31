Гран-при Италии-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 14-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Италии. Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Монце покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.