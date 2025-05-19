Алекс GOAT Карузо нейтрализовал Йокича в 7-м матче. И «Оклахома» выбила «Денвер»!

«Оклахома» разгромила «Денвер Наггетс» в седьмом матче серии – 125:93. Главными героями встречи для «Тандер» стали главный тренер Марк Дэйгнолт, защитник Джейлен Уильямс и величайший в истории Алекс Карузо.
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