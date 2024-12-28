Многие водители переживали по поводу ремонта на улице Ленина: "Свежий щебень завезли. На дороги. Не может не радовать.
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Многие водители переживали по поводу ремонта на улице Ленина: "Свежий щебень завезли. На дороги. Не может не радовать.