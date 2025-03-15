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Неспокойная ночь выдалась в столице Сербии Белграде

Неспокойная ночь выдалась в столице Сербии Белграде

Накануне сегодняшних протестов, которые, как ожидаются, станут самыми массовыми в Сербии с момента свержения Милошевича, прибывающие со всей страны демонстранты разбили трактора сторонников президента Вучича и вступали в стычки с полицией.

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