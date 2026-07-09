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Поставки новых российских самолетов пообещали начать после доработок

Поставки новых российских самолетов пообещали начать после доработок

Первая поставка эксплуатанту пассажирского регионального самолета Ил-114-300, получившего от Росавиации в июне сертификат типа, состоится в августе, а вторая и третья машина будут переданы в октябре-ноябре.

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