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Премьер-министр Бернем ответил Рэтклиффу по поводу «упадка Британии»: «Мы самая быстрорастущая страна в G7, у нас многое идет правильно»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем отреагировал на заявления совладельца « Манчестер Юнайтед » Джима Рэтклиффа по поводу того, что страна находится в состоянии «упадка» из-за сочетания высоких налогов и масштабной иммиграции.

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