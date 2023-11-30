На улице Мневники началась реконструкция подземного перехода

Началась комплексная реконструкция подземного пешеходного перехода у дома 18 на улице Мнёвники. — Сейчас наши специалисты занимаются монтажом новой системы вентиляции, отопления, освещения, видеонаблюдения и иного инженерного оборудования, — сообщили в пресс-службе Гормоста.