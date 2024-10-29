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Сколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке?

Сколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке?

Приобрести собственное жилье мечтает каждый. Некоторым важно иметь хотя бы гостинку, главное, свою. Что делать, если хочется купить квартиру, а денег не так много? Редакция PRIMPRESS изучила три самых дешевых варианта, выставленных на продажу во Владивостоке.

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