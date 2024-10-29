Сколько стоит самое дешевое жилье во Владивостоке?

Приобрести собственное жилье мечтает каждый. Некоторым важно иметь хотя бы гостинку, главное, свою. Что делать, если хочется купить квартиру, а денег не так много? Редакция PRIMPRESS изучила три самых дешевых варианта, выставленных на продажу во Владивостоке.
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