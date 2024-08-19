Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 19 августа с 09-00 до 15-00 х. Кузнецовский ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ 19 августа с 09-00 до 15-00 х. Кузнецовский ул.