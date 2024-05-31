РИА Новости: Никита Джигурда собирается служить в зоне СВО

Никита Джигурда, актер и шоумен, собрался служить в зоне специальной военное операции (СВО). О том, что хочет попасть в подразделение, в котором служит Алексей Блиновский (муж блогера Елены Блиновской) и бывший адвокат актера Михаила Ефремова, юрист Эльман Пашаев, РИА Новости передает со ссылкой на информированный источник.
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