Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата мира-2026, если не считать аргентинского нападающего Лионеля Месси, и рассказал, за кого будет болеть в финале.
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