НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

11 подписчиков

Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата мира-2026, если не считать аргентинского нападающего Лионеля Месси, и рассказал, за кого будет болеть в финале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии