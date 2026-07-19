Овечкин назвал Ямаля лучшим игроком ЧМ-2026, если не считать Месси

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин назвал вингера сборной Испании Ламина Ямаля лучшим игроком чемпионата мира-2026, если не считать аргентинского нападающего Лионеля Месси, и рассказал, за кого будет болеть в финале.