Юрист назвал самые частые нарушения при праздновании Нового года

Юрист Владимир Комсолев рассказал, за что россиян могут оштрафовать в новогоднюю ночь. В список действий, которые могут стать причиной правонарушения, он включил употребление алкоголя, громкую музыку и неосторожность при выгуле собак.
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