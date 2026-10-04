3 октября в интервью агентству Reuters главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в ответ на новую политику Москвы по нанесению ударов, направленных на принуждение населения к отъезду из Киева и других украинских городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Купянск снова наш...
- ЛС «Обмен населением...
- Названы состав, в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым