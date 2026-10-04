Удары будут усилены: Россия станет больше атаковать Украину после слов Зеленского

3 октября в интервью агентству Reuters главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в ответ на новую политику Москвы по нанесению ударов, направленных на принуждение населения к отъезду из Киева и других украинских городов.