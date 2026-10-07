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ФедералПресс

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Угроза воздушных ударов дронов ВСУ объявлена в Пермском крае

Угроза воздушных ударов дронов ВСУ объявлена в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 октября, ФедералПресс. В Пермском крае вслед за большинством других регионов Приволжья утром в среду, 7 октября, объявлена беспилотная опасность.

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