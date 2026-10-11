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Чаллыда музыка укытучысы мошенникларга курьер аша 2,5 миллион сум акчасын биргән

Чаллыда музыка укытучысы мошенникларга курьер аша 2,5 миллион сум акчасын биргән

Чаллыда яшәүче 70 яшьлек ханым мошенниклык турында полициягә гариза язган, дип хәбәр итә «Челнинские известия».

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