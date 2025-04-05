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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Квалификация стала большим шагом вперед, но я разочарован»

Пилот «Мерседеса» неоднозначно воспринял шестое место в квалификации к Гран-при Японии. «Не буду врать: в практике я чувствовал себя потерянным, уверенность была на нуле – во многом потому, что мне было сложно улучшить темп.

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