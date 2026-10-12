Яп Стам: «Сити» надо лишить титулов – ради них клуб жульничал. Надо сделать из «горожан» наглядный пример, чтобы подобное не повторялось».

Яп Стам убежден, что «Манчестер Сити» следует наказать как можно строже. «Думаю, титулов их нужно лишить, потому что клуб жульничал, чтобы завоевать их.
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