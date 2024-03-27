Губернатор региона Василий Анохин поручил начать масштабный ямочный ремонт и уборку территорий

Губернатор Смоленской области анонсировал масштабный субботник. При этом главам районов поручено организовать трудовые десанты Губернатор Смоленской области Василий Анохин поручил начать масштабный ямочный ремонт и уборку территорий.
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