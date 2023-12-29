Страховой дом ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО. На данный момент система доступна клиентам компании в пилотном режиме в Ростовской области и Краснодарском крае.
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