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Закон, порядок, государство

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ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО

ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО

Страховой дом ВСК произвел первую выплату через СБП при урегулировании страхового события по ОСАГО. На данный момент система доступна клиентам компании в пилотном режиме в Ростовской области и Краснодарском крае.

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