🧧 В Кировском районе перезахоронили останки 31 красноармейца Бойцы пали в боях за полуостров во время Великой Отечественной войны.
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🧧 В Кировском районе перезахоронили останки 31 красноармейца Бойцы пали в боях за полуостров во время Великой Отечественной войны.