Экс-посол Франции указал на возобновление дипломатического диалога Парижа и Москвы

Москва и Париж постепенно возобновляют дипломатический диалог, чтобы начать переговоры об украинском конфликте, заявил 5 апреля экс-посол республики в российской столице с 2009 по 2013 год Жан де Глиниасти.
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