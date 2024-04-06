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Экс-посол Франции указал на возобновление дипломатического диалога Парижа и Москвы

Экс-посол Франции указал на возобновление дипломатического диалога Парижа и Москвы

Москва и Париж постепенно возобновляют дипломатический диалог, чтобы начать переговоры об украинском конфликте, заявил 5 апреля экс-посол республики в российской столице с 2009 по 2013 год Жан де Глиниасти.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Пачка макарон мсье Макрон&quot;,или ещё хуже &quot;Эмануэль&quot;!
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11 час.
Eduard
&quot;Эмануэль,сними трусики!&quot;
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11 час.
Eduard
Нам с Францией Украину обсуждать незачем,Париж их обсудить можно,а Украина не их часть.Африку с Макроном тоже обсуждать не будим,это тоже не пригород Парижа!
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11 час.

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