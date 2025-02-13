Трамп и Зеленский рассказали о своем общении по телефону

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Глава Белого дома, позвонил в Киев сразу после того как пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным, и о чем сообщал в своей социальной сети Truth social пос следам разговора с российским лидером.