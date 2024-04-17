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Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни

Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева.

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Комментарии
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L
Lehanaizhe
Понятно, что могут быть ошибки при вынесении приговора, но если бы я был уверен, что сотня бандитов и врагов России будет расстреляна-я бы согласился быть этой ошибкой
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