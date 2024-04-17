Подносова прокомментировала вопрос о смертной казни

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова, комментируя возможность возвращения в России смертной казни, заявила, что ее мнение не отличается от мнения бывшего председателя суда Вячеслава Лебедева.
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