ГД предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта — член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта — член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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