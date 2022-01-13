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ГД предложила оплачивать взаимодействие с начальством вне офиса

В Госдуме предложили дополнительно оплачивать выполнение внеурочных поручений начальства. Об этом «Известиям» рассказала автор соответствующего законопроекта — член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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