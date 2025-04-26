«Татмедиа» представило в театре Камала проекты ко Дню родного языка

Автор: Жамиль СалимгареевВ новом здании театра Камала АО «Татмедиа» организовало выставку проектов, поддержанных Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан.
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