Рыбаки Тазовского района подводят итоги осенней путины

Осень в Тазовском районе — время ряпушки. Эта небольшая рыбка из рода сигов ценится за нежный вкус. Для рыбаков общества «Тазагрорыбпром» осеняя путина, когда ряпушка массово идет на нерест, обычно еще и возможность с лихвой восполнить плановые объемы.
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