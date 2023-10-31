Рыбаки Тазовского района подводят итоги осенней путины

Осень в Тазовском районе — время ряпушки. Эта небольшая рыбка из рода сигов ценится за нежный вкус. Для рыбаков общества «Тазагрорыбпром» осеняя путина, когда ряпушка массово идет на нерест, обычно еще и возможность с лихвой восполнить плановые объемы.