Бывший сенатор: после сделки Украина будет зависеть от США долгие годы

Сделка Вашингтона и Киева по украинским редкоземельным металлам означает, что США станут хозяевами Украины на долгое время, для американской стороны это соглашение выгодно, отметил в разговоре со «Звездой» первый зампред государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков.