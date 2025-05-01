Сделка Вашингтона и Киева по украинским редкоземельным металлам означает, что США станут хозяевами Украины на долгое время, для американской стороны это соглашение выгодно, отметил в разговоре со «Звездой» первый зампред государственного совета Республики Крым, бывший сенатор Совфеда РФ Сергей Цеков.
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