В 1961 году в СССР произошла знаменитая денежная реформа, о которой ходят легенды – по нескольким причинам

Фото: Совфото / Universal Images Group / Shutterstock / REXВ 1961 году в СССР прошла знаменитая денежная реформа, о которой ходят легенды — по нескольким причинам.
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