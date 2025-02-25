Около 1000 кандидатов посетили специализированную ярмарку вакансий для участников специальной военной операции

Учитывая профессиональный опыт и имеющиеся навыки участников СВО, особое внимание было уделено кадровым предложениям от силовых структур, включая учреждения МВД и МЧС России, войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов.
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