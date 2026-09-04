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Тульские новости

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Золотодобытчики чаще фиксируют будущую выручку после роста цен на золото

Золотодобытчики чаще фиксируют будущую выручку после роста цен на золото

После обновления ценой золота исторических максимумов золотодобывающие компании стали чаще использовать инструменты фиксации будущей выручки, такие как товарные свопы и опционные стратегии на золото.

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