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Девушка скончалась после избиения сожителем в Москве

В Москве девушка скончалась после того, как ее избил сожитель. Об этом сообщили в СК России.В соцсетях появилась информация о том, что ранее девушка уже обращалась в полицию из-за домашнего насилия, однако ей отказали в возбуждении уголовного дела.

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