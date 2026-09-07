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В августе объем ФНБ вырос на 3,8%

Объем ликвидных активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 сентября составил 3,9 трлн рублей или 1,7% ВВП, увеличившись в сравнении с июлем на 8,3%, следует из данных Минфина.

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