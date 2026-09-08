Эксперт раскрыла, почему коммунальные платежи в 2026 году растут неодинаково

МОСКВА, 9 сентября, ФедералПресс. Генеральный директор одной из управляющей компании из Санкт-Петербурга Юлия Федорова рассказала о тонкостях тарифной кампании текущего года и способах, которыми граждане могут отстоять свои интересы при росте платежей.
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