Нанесен ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
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Нанесен ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. На всей территории страны объявлена воздушная тревога.
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