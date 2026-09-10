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Татар-информ

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«Ак Барс» вошел в число лидеров по выплатам КХЛ за сезон-2025/2026

«Ак Барс» вошел в число лидеров по выплатам КХЛ за сезон-2025/2026

Фото: khl.ru Совет директоров КХЛ утвердил 12-ю по счету выплату клубам по итогам сезона-2025/2026.

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