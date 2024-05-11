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Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки в 2023 году

Казахстан сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки по итогам 2023 года. Республика закупила этого напитка почти на $30 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на открытые данные статистики.

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