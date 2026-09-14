Зеленский уклончиво ответил на слова Трампа о том, что Украина согласна не атаковать энергообьекты России

Главарь Киевского режима Владимир Зеленский уклончиво ответил на слова Трампа о том, что Украина согласна не атаковать энергообъекты России.
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