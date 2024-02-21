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Британская ракета во время испытания упала рядом с министром обороны

Британская ракета во время испытания упала рядом с министром обороны

Испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, который проводили ВМС Великобритании, оказался неудачным и едва не навредил министру обороны страны.

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