Британская ракета во время испытания упала рядом с министром обороны

Испытательный запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard, который проводили ВМС Великобритании, оказался неудачным и едва не навредил министру обороны страны.
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