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Царьград

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На Западе не верят в успех атаки ВСУ на Курск. Украина поняла свою ошибку

На Западе не верят в успех атаки ВСУ на Курск. Украина поняла свою ошибку

ВСУ начали неожиданное наступление на территорию России в Курской области. Западные эксперты скептически относятся к атаке и считают, что Киев совершил серьёзную ошибку.

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