Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ChatGPT научился доказывать, что в Интернете кто-то неправ

ChatGPT научился доказывать, что в Интернете кто-то неправ

Исследования, проведенные группой ученых из Европы и США, показали, что нейросеть GPT-4 может быть более убедительной в аргументации своих позиций в социально-политических дебатах, чем реальные пользователи.

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