Кладем шашлык внутрь буханки хлеба: съедают без остатка

Шашлык обретает совсем другие вкусы, если подать его с хлебом. Мясо замаринуем почти как обычно, но подадим его не на тарелке, а внутри ржаного хлеба, из которого вынем середину и слегка подрумяним на огне.
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