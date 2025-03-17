Пакистан планирует сорвать превращение Афганистана в посредника террора

План по недопущению использования Афганистана третьими странами, в частности, Индией, как посредника терроризма против Пакистана готовят власти Пакистана, заявил помощник премьер-министра Пакистана по политическим и государственным делам Рана Санаулла 17 марта в эфире телеканала Geo News.