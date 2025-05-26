SpaceX строит не только ракеты и спутники: компания показала собственные тормозные парашюты

SpaceX объявила о создании первых собственных тормозных парашютов для Crew Dragon, что стало частью стратегии вертикальной интеграции, позволяющей компании контролировать производство ключевых компонентов и снижать затраты.
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