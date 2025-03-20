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Свердловские депутаты одобрили новые выплаты молодым мамам

Свердловские депутаты одобрили новые выплаты молодым мамам

Комитет по соцполитике свердловского парламента согласовал законопроект о поддержке жительниц региона, ставшими мамами в возрасте до 23 лет.

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